Раскрыто число сбитых за ночь над регионами России украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение минувшей ночи сбили над регионами страны 102 украинских беспилотника. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

За ночь над территорией Белгородской области уничтожили 26 украинских дронов. В небе над Брянской областью сбили 22 БПЛА, а над Курской областью – 21 дрон.

Над территорией Ростовской области силы ПВО нейтрализовали 16 вражеских беспилотников.

Также семь дронов ВСУ сбили в небе над Астраханской областью, шесть – над Саратовской. Еще четыре украинских беспилотника ликвидировали над территорией Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза.