Появились подробности об атаках ВСУ на Ленинградскую область
В Ленинградской области отменили воздушную опасность. Подробности об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион сообщил в своем Александр Дрозденко.
По его словам, российским военнослужащим удалось уничтожить четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
До этого Дрозденко сообщал об уничтожении нескольких дронов над Киришским районом области. Он также сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
В эту же ночь украинские БПЛА попытались атаковать Тульскую область. Губернатор региона Дмитрий Миляев подчеркнул, что отражение налета произошло успешно.