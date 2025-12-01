Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Агрызков обратился к российским военнослужащим, поблагодарив их за хорошее отношение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам солдата, он попал в плен 22 ноября — тогда к украинским позициям вышел российских спецназ, призвав бойцов ВСУ сдаться. Агрызков и его сослуживцы не стали сопротивляться.

«Накормили, напоили нас, хорошо отнеслись. Никто не бил, никто не унижал нас ... Дай бог им здоровья и счастья. Не то, что наши», — сказал пленный.

Он также поделился историей о том, как попал в ряды ВСУ — полицейские забрали его возле дома и отправили на медицинский осмотр. Там Агрызков жаловался на здоровье и сообщил врачам, что у него больная нога и гипертония, однако это не спасло его от мобилизации.

Он уточнил, что у большинства его сослуживцев тоже были проблемы со здоровьем, но на это никто не обращал внимания.

Ранее другой пленный рассказал, что командир его бригады ежемесячно собирал с солдат по 20 тысяч гривен.