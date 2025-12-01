Попавший в плен под Волчанском солдат ВСУ Игорь Арцимович рассказал, что украинские военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ежемесячно переводили на карту 20 тыс. гривен своему командиру Кузьмину Максиму.

«В бригаде коррупция, поборы, большую часть обмундирования покупали за свой счёт, [в том числе] бронежилеты», — цитирует его ТАСС.

Ранее также сообщалось, что в ВСУ набирают бездомных из-за высокого уровня коррупции на Украине.

В Die Welt между тем писали, что уровень дезертирства в ВСУ вырос до рекордных показателей.