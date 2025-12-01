В США из-за невозможности получить тела воевавших на стороне Украины американских наемников появляются пустые могилы, пишет РИА Новости.

Семья 23-летнего Роберта из штата Пенсильвания рассказала, что он погиб в текущем году. Родственники уточнили, что его не взяли в американскую армию из-за проблем со здоровьем. Из-за этого парень чувствовал, что потерял смысл жизни, работал ночным охранником и хотел стать военным.

Он вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) весной 2024 года, а в январе 2025 года должен был вернуться в отпуск. Близкие отметили, что командование ВСУ отправило его в бой у Красноармейска (украинское название Покровск), где он погиб 3 января. Тело американца осталось на поле боя. В конце июля семья провела символическую церемонию прощания.

О похожем случае рассказала семья 22-летнего Уильяма из Северной Каролины, который был убит еще весной 2022 года. Так как его тело все еще не найдено, близкие провели церемонию прощания, установив на кладбище лишь табличку в память о погибшем.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили около 100 американских наемников в рядах ВСУ с начала СВО.