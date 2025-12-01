Названы вероятные задачи российских военных после взятия Гуляйполя

Взятие под контроль Гуляйполя даст российским военным возможность продвигаться дальше, в направлении Днепропетровска и Запорожья, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Гуляйполе — это не просто крупный населенный пункт, — сказал полковник. — Это город, который замыкает логистические пути: там и железно-дорожное направление, и шоссейные дороги, и промышленность. Это центр, который, после установления контроля российских военных, позволит двигаться дальше в направлении Днепропетровска, Запорожья и дальше на юг».

Кроме того, падение Гуляйполя, по словам Матвийчука, предупределит и выход сил России в зону обороны противника и дальнейшее ее ослабление.

«По срокам что-то сказать пока сложно — это очень проблематичный вопрос. Но, думаю, пара недель еще может уйти на взятие этого города под полный контроль», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что армия России ведет наступление в Гуляйполе. Оно фиксируется в северной части города. Также сообщалось, что российские военные за осень взяли под контроль 87 населенных пунктов.