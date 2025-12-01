Киев подтвердил участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — отмечает газета.

28 ноября в южной части Черного моря были атакованы танкеры Kairos и Virat. Позднее Virat подвергся повторному удару. Ответственность за атаки на себя взяли Служба безопасности Украины и Военно-морские силы страны. 29 ноября в результате атаки было выведено из строя причальное устройство ВПУ-2, принадлежащее КТК и использующееся при транспортировке казахстанской нефти.