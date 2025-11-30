Российские войска улучшили позиции у села Шахово

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об улучшении позиций российской армии в районе села Шахово на Добропольском выступе. Об этом он написал в Telegram.

«Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово», — отметил политик.

Также Пушилин заявил, что российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР. Он сообщил о зачистке Красноармейска от Вооруженных сил Украины (ВСУ).