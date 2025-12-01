7 часов в Воронежской области работали системы оповещения атак БПЛА

Режим действовал на территории региона в течение 7 часов 20 минут, с 22:00 воскресенья, 30 ноября, до 05:20 понедельника, 1 декабря. В этот период, как сообщают власти, существовала угроза непосредственного удара БПЛА в двух городах и двух районах области.

Сирены звучали в Острогожском районе (22:24), Нововоронеже (22:40), Воронеже (01:30) и Россошанском районе (01:30). Местным жителям рекомендовалось отойти от окон, а при приближении БПЛА покинуть зону его видимости и позвонить по телефону 112. Угроза непосредственного удара была отменена в 02:45.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), над территорией региона.