Российские войска совершили прорыв к Диброву

Вооруженные силы РФ совершили прорыв к населенному пункту Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР), что дает возможность в дальнейшем перерезать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дорогу между Красным Лиманом и Славянском. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление. Здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточней Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. А дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

