Раскрыта просьба индийских военных перед визитом Путина

Индия планирует начать переговоры о закупке российских истребителей и систем ПВО во время визита президента РФ Владимира Путина на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данным вопросом.

Агентство отмечает, что переговоры пройдут, несмотря на то, что «администрация президента Дональда Трампа стремится урезать экономические отношения» между Дели и Москвой. В частности, Вашингтон выступает против закупок российского оружия Индией.

«Индия и Россия декларируют особо привилегированное стратегическое партнёрство, в рамках которого ожидаются переговоры о закупке истребителей Су-57 и усовершенствованной версии систем противоракетной обороны С-500», — сообщили источники.

По их словам индийская армия сейчас испытывает нехватку истребителей. Поэтому военные просят правительство закупить больше российских современных самолетов.

Пилотам ВВС Индии будет легко перейти на российские истребители следующего поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited способна их обслуживать. Кроме того, дальнобойные ракеты на истребителях Су-57 дадут Индии дополнительные возможности, отмечают источники.

При этом переговоры о закупке нового российского военного оборудования вряд ли завершатся во время визита Путина.

МИД и министерство обороны Индии пока не комментировали данную информацию.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком военной техники для Индии, несмотря на значительное снижение закупок за последние четыре года. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира — аналитического центра, отслеживающего мировые продажи оружия.

Сейчас у Индии имеется более 200 российских истребителей и несколько батарей С-400. ПО данным Bloomberg, они использовались во время четырёхдневного конфликта с Пакистаном в мае.