Украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. Об этом NBC News рассказал украинский военный, ведущий боевые действия близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военнослужащий отметил, что предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция. Он выступил против передачи России территорий, которые все еще контролируют украинские войска, и подчеркнул, что право голоса в этом вопросе есть не только у руководства страны, но и у его товарищей, находящихся в траншеях.

Другой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что участились случаи дезертирства из украинской армии из-за нехватки личного состава. Он признал, что «российские войска продвигаются» и их явное «преимущество в численности и боеприпасах сложно преодолеть».

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее замкомандира батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алексей Махринский сделал мрачный для Киева прогноз о судьбе Красноармейска. По его словам, вернуть утраченные в городе позиции для ВСУ уже «объективно невозможно», а под контролем российских войск находится уже более половины территории города.