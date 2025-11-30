Роботы помогают бойцам ВС РФ прокладывать связь в зоне СВО

В Запорожской области специалисты подразделений беспилотных систем группировки «Восток» используют наземную роботизированную платформу для создания линий коммуникации между пунктами управления.

Машина автоматически роет траншею и прокладывает кабель на заданную глубину. Дистанционное управление позволяет выполнять работы в опасной близости от передовой, обеспечивая безопасность личного состава.

В Луганской Народной Республике на тренировочных площадках бойцы совершенствуют навыки штурмовых действий с активным применением робототехники. Роботы модели «Курьер» оказывают помощь саперам в зоне проведения спецоперации.

Недавно разработанные боевые роботы для СВО успешно прошли испытания в Ленинградской области. Они демонстрируют способность уничтожать вражескую технику, осуществлять патрулирование территории, эвакуировать раненых и обеспечивать передовые позиции необходимым снабжением.