Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится, заявил экс-главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его мнению, по достижении мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» – ну и много еще чего из области строительства «новой Украины».

Уж не намекает ли он на то, что готов возглавить страну в случае «слива» Зеленского? Ну, британцы-то этого хотят, а американцы? Вовсе не для Залужного они расчищают место на Банковой. А нам он интересен – хотя бы в качестве легитимного подписанта мира, о необходимости которого на днях говорил президент РФ?

– В данном случае Залужный просто сказал то, что каждому здравомыслящему украинцу и так понятно, что никакой победы в этом конфликте у них не будет, считает, – доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

– И их вполне устроит вариант, когда территории останутся в пределах положения фронтов на текущий момент.

«СП»: Нас бы устроил Залужный в качестве легитимного президента?

– России, конечно, появление там легитимной фигуры, невыгодно. Зеленский, конечно, человек, у которого руки по локоть в крови, который терпеть не может Россию, категорически негативно относится к любой инициативе, которую Россия предлагает. Но при всем при этом он потерял формальную легитимность.

А вот Залужный, если его изберут, сможет снова консолидировать украинцев и двигать их в каком-то направлении. Так что пусть лучше будет Зеленский, которого на Украине терпеть не могут. Это дает нам шанс надеяться, что внутри страны украинский режим если и не рухнет, то по крайней мере будет восприниматься многими жителями как нелегитимный. Ну, а Залужный, это тот, кто сможет украинское общество пересобрать вновь. Поэтому лучше пусть будет Зеленский, чем Залужный.

– Этим заявлением Залужный фактически заявил свои амбиции на власть, – убежден экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

– Причем, адресовано оно как украинской стороне, так и в значительной степени – Вашингтону. Залужный дал понять, что будет готов подписывать мир той или иной степени компромиссности.

Зеленский сейчас является «хромой уткой», на чью должность объявлен конкурс. И Залужный в этом конкурсе пока что фаворит.

«СП»: А нам выгодно, чтобы именно Залужный подписывал соглашение о мире?

– Подписание мира пока что не близко. Но так как прекращение существование украинского государства пока что не стоит на повестке дня, России выгодно, чтобы остатки Украины оставались государством, где, как и прежде, правят рвущие друг другу глотку олигархические кланы, пусть и прозападные – но не прозападная военная диктатура.

Вопрос не фигуре президента Украины, а в формате ее политического пространства.

– Я полностью прочитал колонку Залужного на языке оригинала и могу уверенно сказать, что его статья – это настоящий политический манифест, – говорит политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

– В материале ни разу не упомянут Владимир Зеленский, но главный лейтмотив рассуждений бывшего главкома ВСУ – отсутствие политической цели боевых действий. А кто формирует/должен формировать эту цель? Ответ очевиден – это Зеленский.

Валерий Залужный прямо говорит о недофинансировании украинской армии и делает акценты в том числе и на 2019 годе – то есть на том периоде в истории Украины, когда президентскую булаву получил автократ и клептокарт Зеленский.

Колонка посла – очередные предвыборные тезисы с прямыми намёками на критику действующего политического руководства, киевской клики.

«СП»: А Запад его рассматривает Залужного в роли нового лидера, если что? Ну, Лондон-то явно не против, а Вашингтон?

– Задача Лондона – убедить Вашингтон в том, что Залужный может быть слугой двух господ. Честного говоря, я не исключаю того, что при определённых обстоятельствах администрация Трампа может одобрить ярлык для княжения Валерия Залужного

«СП»: The Economist сообщает – рейтинг Зеленского упал вдвое на фоне коррупционного скандала. Идет прогрев к его предстоящему «сливу»?

– Американцы, инициировав через НАБУ и САП расследование коррупции команды Зеленского, подвигают киевского узурпатора к покладистости в вопросе следования плану Трампа по урегулированию украинского конфликта. Президент США хочет, чтобы Владимир Зеленский подписал всё, что нужно подписать, а после этого политическая судьба комика в политике его не интересует.

По одному из сценариев развития событий, подписание Зеленским соглашения с Россией может привести к его отставке/отрешению от власти. Будут назначены выборы, и на них может победить «спаситель» Залужный, который тоже быстро сожжёт свой рейтинг.Британцы пользуются кризисом на Украине и оказывают значительную PR-поддержку Залужному.

«СП»: Слова Залужного можно интерпретировать как готовность подписать мир от Украины? Зеленский явно демонстрирует неготовность…

– Залужный как бы намекает на то, что нынешняя стратегия Зеленского ничтожна, а бывший главком использовал бы мир/перемирие для подготовки к новым боевым действиям.

«СП»: А нам Залужный выгоден или нет в качестве «президента»? Есть ли у России возможность (хотя бы как одно из условий мира) исключить ставленника Лондона из числа претендентов на украинский престол?

– Всё зависит от обстоятельств, при которых он теоретически может стать президентом Украины. Если он станет главой страны для подписания мира с Россией – возможно, это нас устроит. Всё решают нюансы, а их очень сложно спрогнозировать на данном этапе.

«СП»: А в качестве подписанта мира Залужный подойдет для нас? Или нам все равно, кто будет подписывать – исходя из того, что это все равно временщик, причем на короткое время?

– Как я уже сказал – может подойти. Политическая жизнь почти всех сменщиков Зеленского будет недолгой. А Залужному вообще надо ещё в прямом смысле дожить до выборов. Я не исключаю того, что Владимир Зеленский, учитывая своё шаткое положение, может поставить задачу украинской разведке или других спецслужбам по ликвидации Валерия Залужного.