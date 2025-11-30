Ким Чен Ын пообещал своим военным летчикам усилить ВВС страны

Северная Корея провела масштабные торжества по случаю 80-летия создания своих Военно-воздушных сил. Мероприятие состоялось 28 ноября на авиабазе Кальма, и главным действующим лицом стал Ким Чен Ын, которого сопровождала дочь Чжу Э. Это было ее первое появление с сентября, когда она участвовала в визите отца в Китай. Лидер КНДР провел насыщенный день: возложил цветы к мемориалу пилота-героя Киль Ён Чжо, посмотрел на авиашоу, присутствовал на докладе, концерте и приеме, организованном министерством обороны. В своей речи он также пообещал усилить ВВС страны, что, как считают в Сеуле, означает оснащение авиации новыми ракетами и БПЛА.

© Российская Газета

"Стратегические активы" и "новые задачи"

Как и ожидалось, вождь выступил с речью, которая стала основой для различных прогнозов для выяснения дальнейшей стратегии развития военной авиации Страны чучхе.

В своей речи Ким заявил, что на ВВС КНДР будут возложены "новые важные задачи" и они получат "новые стратегические военные активы". Он подчеркнул, что именно воздушный компонент теперь должен играть "одну из ключевых ролей" в укреплении потенциала ядерного сдерживания страны. Лидер КНДР вновь повторил традиционный тезис о необходимости "решительно пресекать" разведывательные и военные действия противника и заявил, что превосходство в воздухе определяется "идеологией и духом", а не только техникой.

Что показали на авиабазе Кальма

Событием дня стало первое появление ракеты, внешне чрезвычайно похожей на немецкую крылатую ракету Taurus, которой оснащена южнокорейская авиация. Северокорейский "Таурус" был подвешен под истребителем МиГ-29, что сразу привлекло внимание военных наблюдателей. Военный эксперт и депутат южнокорейского парламента Ю Ён Вон подтвердил, что речь идет именно о новой дальнобойной ракете класса "воздух - земля" и отметил очевидный рост ударных возможностей ВВС КНДР.

Кроме того, КНДР показала обновленный набор беспилотников и самолетов специального назначения. Среди них - аппарат, похожий на американский RQ-4 Global Hawk, ударный БПЛА, напоминающий MQ-9 Reaper, а также самолет раннего предупреждения, внешне схожий с южнокорейским Peace Eye. Впервые в мае этого года Пхеньян демонстрировал пуск новой ракеты "воздух-воздух" средней дальности с истребителя, а теперь представил и другие элементы воздушной модернизации.

Какие активы обещаны боевой авиации КНДР?

Фраза Ким Чен Ына о "новых стратегических военных активах" не была расшифрована официально, однако сам визуальный ряд мероприятия позволил южнокорейским экспертам очертить несколько возможных направлений.

Во-первых, появление северокорейского "Тауруса" ясно показывает стремление Пхеньяна получить возможность высокоточных глубоких ударов по наземным целям. Такие ракеты потенциально позволят ВВС КНДР угрожать объектам в тылу Южной Кореи, обходя традиционные системы ПВО.

Во-вторых, демонстрация аппаратов, похожих на американские стратегические БПЛА, указывает на попытку создать беспилотный разведывательный и ударный контур, который Север ранее компенсировал ракетными средствами. Теперь он стремится использовать авиацию и беспилотники как часть единой системы разведки и целеуказания.

В-третьих, публичное участие новых типов самолетов раннего предупреждения говорит о том, что КНДР пытается закрыть один из наиболее слабых элементов своих ВВС - отсутствие надежного воздушного командования и контроля. Безусловно, многие обратили внимание и на присутствие дочери Ким Чен Ына Чжу Э. Это первый ее выход на публику после китайской поездки в сентябре. Она была одета в длинное черное кожаное пальто, зеркально повторяющее образ отца.

На мероприятии были и ключевые фигуры северокорейского военно-промышленного комплекса: Чо Ён Вон, Пак Чжон Чхоль, министр обороны Но Гван Чхоль, руководители по линии военной промышленности и глава управления ракет - Чан Чхан Ха.