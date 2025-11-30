Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили

Специальная военная операция (СВО) продлится еще минимум год после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку озвучил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в выпуске подкаста «Smarent Pro недвижимость», опубликованного на YouTube.

«Всегда есть шанс появления черного или белого лебедя, все может кардинально измениться в любой момент. Но пока еще есть запас у обеих сторон, чтобы продолжать конфликт», — подчеркнул политолог.

Минченко прокомментировал начало обсуждений мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что на данный момент Киев рассматривает заморозку боевых действий лишь как временную меру. По его мнению, Москве необходимо достичь мирного соглашения, которое будет гарантировать стране стабильность и прекращение конфликтов в будущем.

«Россия — великая военная держава, а с дипломатией и фиксацией результатов у нас получается "не очень"», — отметил эксперт.

Ранее Минченко назвал в комментарии «Ленте.ру» публикацию изданием Bloomberg якобы стенограммы телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Политолог подчеркнул, что, независимо от достоверности публикации, в материалах не было никакой дискредитирующей Уиткоффа как переговорщика информации.