Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет

Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma в ходе испытаний успешно подбил самолет ракетами «воздух-воздух», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика Baykar.

По данным агентства, Baykar является крупнейшим производителем БПЛА в мире - у корпорации подписаны контракты на экспорт с 37 странами.

«В рамках тестового сценария на полигоне над Синопом был запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Он был обнаружен и отслежен радаром, интегрированным в Kızılelma. Как только радар точно зафиксировал цель, Kızılelma запустил ракету», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что цель была поражена с «абсолютной точностью». В пресс-службе добавили, что впервые в истории беспилотная платформа смогла нанести удар по воздушной цели.

Ранее сообщалось, что ВС России в 2022-2023 годах практически полностью уничтожили украинский флот ударных беспилотников Bayraktar TB2.

По словам экспертов издания Business Insider, Bayraktar являются хорошим оружием, если у противника нет эффективных систем ПВО и РЭБ. Поэтому, заметили аналитики, турецкие дроны ВСУ изначально были обречены в противостоянии с мощными огневыми средствами РФ.

Также один из Bayraktar TB2 был сбит в небе над Киевом расчетом ЗРК IRIS-T. Эта мера была обусловлена тем, что беспилотник потерял управление из-за технической неисправности и мог представлять опасность для города.