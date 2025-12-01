На Харьковском направлении артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» мотострелкового полка группировки «Север» нанесли удары по временным местам расположения личного состава украинской армии, ликвидировав живую силу ВСУ.

По информации, представленной в ежедневных и еженедельных отчетах российского военного ведомства, с начала текущего года потери Киева в живой силе составили около 80 тысяч военнослужащих. Согласно данным Министерства обороны РФ, в 2022 году потери ВСУ оценивались в 118,5 тысяч человек, а в 2023 году – в 405,4 тысячи военнослужащих. В 2024 году, по данным, опубликованным российским военным ведомством в сводках, материалах итоговой коллегии и брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ, потери украинских войск превысили 595 тысяч убитыми и ранеными, что больше, чем суммарные потери за первые два года проведения специальной военной операции.

В последней сводке Министерства обороны РФ указывается, что за время проведения спецоперации Украина лишилась 656 самолетов, 283 вертолетов, 44 263 беспилотников, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 713 танков и других бронированных машин, 1 521 боевых машин РСЗО, 21 980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 32 059 единиц военной автомобильной техники специального назначения.