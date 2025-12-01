Названо число сбитых БПЛА над регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, по четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, по три БПЛА — над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областей.

Ранее поступила информация, что в Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили три частных дома.