В ВСУ оценили масштабы будущих российских ракетных ударов по Украине

ВС России располагает достаточным количеством средств поражения, чтобы с большой периодисностью устраивать массированные ракетно-дроновые удары по территории Украины. Масштабы будущих атак ВС РФ оценил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины, полковник Юрий Игнат, его цитирует Telegram-канал Obozrevatel.ua.

«У России достаточно средств», — подтвердил полковник ВСУ. По его словам, в будущем российские войска могут наносить массированные удары по территории республики один-два раза в неделю, комбинируя ракеты и дроны.

Игрант предположил, что энергетическая инфраструктура и дальше будет основной целью обстрелов со стороны РФ.