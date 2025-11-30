Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило часть своей группировки на харьковском направлении. Бойцам не дали своевременную команду на отход, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«В лесном массиве на востоке Волчанска блокирована часть группировки ВСУ, которая не получила команды на отход с позиций. Командование попросту бросило их», — отметил собеседник агентства.

27 ноября стало известно, что бойцы Вооруженных сил России ликвидировали спецгруппу иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что спецгруппу иностранных наемников уничтожили на хатненском направлении в Харьковской области.

Также ранее стало известно, что майор ВСУ Владимир Колесниченко, являвшийся старшим офицером отдела противодействия киберугрозам, был ликвидирован в Сумской области