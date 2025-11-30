Названо число сбитых БПЛА в регионах России ночью

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что речь идет о дронах самолетного типа.

Основная часть аппаратов была сбита над Ростовской областью — там зафиксировано 16 перехватов. Еще семь беспилотников уничтожены в небе над Краснодарским краем, три — над Белгородской областью и один — над Курской.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Кроме того, шесть украинских БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря. В ночь на 30 ноября Telegram-канала SHOT писал о серии взрывов в пригородных районах Краснодара и Анапы.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отбивали атаки дронов Вооруженных сил Украины. По словам жителей Анапы, от пяти до семи громких звуков раздались со стороны Черного моря.

Очевидцы отметили, что в городе работают сирены. Кроме того, о взрывах сообщали жители села Витязево, у которых "тряслись стены в доме".