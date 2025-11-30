В районе села Песковка Сумской области произошел взрыв на крупном складе боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторые бойцы армии противника получили несовместимые с жизнью ранения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Песковка Сумской области из-за нарушения требований безопасности произошел взрыв крупного склада боеприпасов для ВСУ", - заявил собеседник агентства.

По информации силовиков, среди обслуживающих объект украинских военнослужащих зафиксированы летальные исходы.

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие уничтожили базы корректировки и взлетные площадки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кроме того, по словам подпольщика, ликвидированы склады материально-технического обеспечения БПЛА.