Российские военнослужащие группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 18 тяжелых квадрокоптеров противника. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он уточнил, что расчеты противовоздушной обороны сбили в воздухе беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров. Кроме того, были обнаружены и затем уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), три полевых склада боеприпасов. Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил, что в зоне ответственности группировки российские ударные дроны уничтожили квадроцикл, склад материальных средств, станцию спутниковой связи Starlink и беспилотник самолетного типа противника. По информации начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, на Северском направлении российские беспилотники уничтожили пункт управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и пять блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ). 30 ноября сообщалось, что бойцы группировки войск "Запад" за прошедшие сутки ликвидировали 13 беспилотников и 17 тяжелых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины.

© Газета.ru