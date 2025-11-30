Позиция многих западных стран все больше приобретает черты спекулянтов, которые из страха потерять все повышают ставки, начав «зомби-войну» против России. Об этом сообщает итальянское издание l'AntiDiplomatico.

Отмечается, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все более очевидным. «На базе этого поведение Европы нельзя назвать безрассудным, оно явно основано на полном отрицании реальности, а именно доказательств того, что Украина проиграла конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и ЕС», — пишет автор.

По данным издания, отказ от традиционных западных средств конфронтации в отношениях с Россией продиктован полной потерей Европой стратегического контроля над ситуацией. В статье отмечается, что подобные действия Запада можно определить не иначе как зомби-войну.