Залужный оценил условия мирного соглашения

Условия мирного соглашения не становятся лучше. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол республики в Великобритании Валерий Залужный, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы – распада Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве главы делегации на мирных переговорах с США и Россией. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака.