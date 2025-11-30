Бывший председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят заявил, что существует риск разрушения Украины на фоне высоких потерь ВСУ, дезертирства и коррупционных скандалов. Об этом сообщает издание Weltwoche.

«Потери [на фронте] чрезвычайно высоки. Число дезертиров чрезвычайно высоко. Поддержки [Зеленского] со стороны населения, особенно из-за последних событий в связи с этими коррупционными скандалами... практически больше нет», — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о росте небоевых потерь в рядах ВСУ. По его данным, на первом месте — суицид, на втором — неуставные взаимоотношения, а на третьем — смерти от хронических заболеваний

До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что по состоянию на конец сентября ВСУ потеряли с начала специальной военной операции 1,7 миллиона человек.