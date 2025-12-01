Раненые в Красноармейске (украинской название – Покровск) украинские военнослужащие погибают, так как командование их не эвакуирует, рассказал в интервью ТАСС пленный ВСУ Алексей Синепольский.

В Покровске много раненых и убитых солдат вооруженных сил Украины, поделился подробностями собеседник агентства.

По его информации, из Покровска убитых и раненых не вывозят. Раненые погибают, поскольку их никто не вывозит с поля боя, сообщил украинский пленный.

По словам Синепольского, военнослужащие ВСУ в городе сдаются в плен, так как на протяжении долгого времени находятся в окружении без снабжения.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Красноармейск находится в полном окружении, а под контролем ВС РФ находится 70% территории населенного пункта.