Трамп угрожает начать наземную операцию в Венесуэле

На фоне наращивания военных сил США вблизи Венесуэлы и ударов по предполагаемым перевозчикам наркотиков президент Дональд Трамп заявил американским военнослужащим, что военная операция вскоре будет включать в себя удары на суше, пишет газета USA Today.

По его словам, военные работают над сдерживанием венесуэльских наркоторговцев. Придется делать это и на суше, причем очень скоро.

С начала сентября администрация Трампа атаковала, по меньшей мере, 21 судно, пересекавшее Карибское море и Восточную часть Тихого океана в международных водах, в результате чего погибли 83 человека. Многие из них были венесуэльцами. Представители администрации утверждали, не предоставив доказательств, что эти суда пытались переправить наркотики в Соединенные Штаты.

Трамп закрыл небо над Венесуэлой

Военная кампания вызвала критику со стороны юристов, которые ставят под сомнение законность применения смертоносной военной силы вместо того, чтобы пытаться задержать суда, подозреваемые в торговле людьми, и их груз. Демократы в Сенате усилили требования к администрации Трампа публично раскрыть юридическое обоснование проведения атак.