Самолеты ВС США занимаются патрулированием вблизи Венесуэлы

Военные самолеты США начали патрулировать воздушное пространство вблизи Венесуэлы. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

© Global look

«Военная авиация уже "практически постоянно" проводит патрулирование в международном воздушном пространстве вблизи Венесуэлы», — передает издание.

В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Американская сторона объясняет усиление военного присутствия в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.

В сентябре и октябре вооруженные силы США неоднократно уничтожали у побережья Венесуэлы катера, которые, по их данным, использовались для перевозки наркотиков.

При этом Трамп ранее заявлял, что США не планируют воевать с Венесуэлой, но считает, что дни президента Николаса Мадуро у власти сочтены.