WP: самолеты ВС США занимаются патрулированием вблизи Венесуэлы
Военные самолеты США начали патрулировать воздушное пространство вблизи Венесуэлы. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
«Военная авиация уже "практически постоянно" проводит патрулирование в международном воздушном пространстве вблизи Венесуэлы», — передает издание.
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Американская сторона объясняет усиление военного присутствия в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.
В сентябре и октябре вооруженные силы США неоднократно уничтожали у побережья Венесуэлы катера, которые, по их данным, использовались для перевозки наркотиков.
При этом Трамп ранее заявлял, что США не планируют воевать с Венесуэлой, но считает, что дни президента Николаса Мадуро у власти сочтены.