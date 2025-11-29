Глава ДНР Денис Пушилин заявил об увеличении буферной зоны в Днепропетровской области.

«Продолжаем наблюдать за увеличивающейся буферной зоной на территории Днепропетровской области, что касается территории юга республики, там, где зона ответственности группировки войск «Восток», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили «Айдар»* для обороны в Днепропетровской области.

* Признан в России террористическим сообществом и запрещён.