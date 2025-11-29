Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море были нанесены в пятницу, 28 ноября. Видео опубликовал в соцсетях портал Clash Report.

По данным портала, операция была проведена совместно 13-м управлением военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

На кадрах объект, похожий на безэкипажный катер, приближается к одному из судов. Затем происходит взрыв, над танкером поднимается густой столб черного дыма.

«Судя по опубликованным кадрам, оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из строя», — заметили журналисты.

Ранее сообщалось, что экипажи атакованных ВСУ танкеров не пострадали, находятся в удовлетворительном состоянии.