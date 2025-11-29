Солдат НАТО ранен на учениях по стрельбе из миномета

Военнослужащий Бельгии, служащий в размещенном в Литве сводном батальоне НАТО, был ранен во время учений по стрельбе из миномета. Об этом сообщает командование армии балтийской республики.

© Газета.Ru

Там уточнили, что инцидент произошел накануне на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде. Военного экстренно госпитализировали в Вильнюс в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Весной прошлого года 11 военнослужащих получили травмы в Швеции в результате прыжков с парашютами. Это случилось во время учений НАТО Swift Response в населенном пункте Скиллингарид в провинции Смоланд. Среди пострадавших были граждане США, Венгрии и Италии. Солдаты получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожало. Девять военных эвакуировали вертолетом, двоих доставили в больницу.