Стало известно, откуда шла атака ВСУ на Таганрог

Операторы беспилотников, с помощью которых был атакован Таганрог, находились на подконтрольных киевскому правительству территориях в Запорожской области, рассказал журналистам News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что после массированной атаки украинских БПЛА расчеты саперов будут работать на таких улицах города, как Петровская, Фадеева, Инструментальная, Сызранова и Котлостроительная.

«Удары по Таганрогу шли с оккупированной ВСУ части Запорожской области. Вполне вероятно, что это также украинские БПЛА запускались с оккупированной части Донецкой Народной Республики», — разъяснил Дандыкин.

По его словам, в последнее время ВСУ часто «наведываются» на юг России, стараясь прорваться к Ростову-на-Дону.

Военный эксперт предположил, что для ударов по Таганрогу украинские боевики с высокой долей вероятности применили дроны АН-196 «Лютый», созданные по типу турецкого беспилотника Bayraktar. Он добавил, что БПЛА этого типа обладают низкой траекторией полета.