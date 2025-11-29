Как изменилось российское оружие за время СВО

Начало СВО послужило сильным толчком к глубокой модернизации арсенала Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). С февраля 2022 года российские предприятия представили свыше сотни новых единиц вооружения, которые активно используются на передовой и демонстрируют высокую результативность. «Вечерняя Москва» исследовала этот вопрос, чтобы определить, какие именно образцы вносят решающий вклад в борьбу с украинскими националистами.

С началом специальной военной операции на Украине российские заводы значительно увеличили производство автоматов, пистолетовпулеметов, беспилотных летательных аппаратов и другого военного вооружения. Некоторые виды оружия и техники обрели вторую жизнь благодаря модернизации и использованию новых средств защиты.

Мал, да удал

Например, в 2025 году концерн «Калашников» представил малогабаритный автомат АМ-17. Работа над ним велась с 2017 года. Масштабное производство и тестирование образца началось в 2018 году, а в 2024-м он был принят на вооружение ВС РФ. Автомат испытали и в зоне проведения спецоперации. С учетом всех замечаний от действующих военнослужащих АМ-17 был качественно доработан.

— То, что автомат был испытан в зоне СВО, — крайне важно, — рассказывает «ВМ» лейтенант, кавалер ордена Мужества, участник Второй чеченской кампании и СВО Роман Леденев. — Вообще легко представить, что автомат с патроном калибра 5,45 миллиметра может быть слабоват против современных индивидуальных средств защиты на дистанции от 100 до 300 метров, ведь уже на 200 метрах у такого оружия начинает теряться кучность. Соглашусь, но подчеркну, что в населенных пунктах с плотной городской застройкой, а также непосредственно внутри помещений это не имеет большого значения.

Компактный автомат АМ-17 был разработан по запросу военных в качестве перспективного оружия самообороны для экипажей боевой техники и спецподразделений. Как сообщает журнал «Калашников», эта модель призвана заменить снятый с производства советский АКС-74У, используя те же патроны калибра 5,45 миллиметра.

Изначально планировалась и бесшумная модификация — АМБ-17, но от нее отказались в пользу оснащения базовой модели стандартным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. За основу АМ-17 взята разработка Евгения Драгунова — автомат МА. Его автоматика, в отличие от АК, использует закрытую сверху ствольную коробку с так называемой гардиной, что роднит его, например, с новейшей снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ).

Технически АМ-17 впечатляет: при массе всего 2,5 килограмма он обладает скорострельностью 850 выстрелов в минуту, а его длина в сложенном состоянии не превышает 50 сантиметров, что делает автомат легче и компактнее предшественников.

— При складывании приклада его длина уменьшается на 60 миллиметров, что дает большую маневренность в узких помещениях, при смене направления стрельбы и поворотах корпуса, — отмечает Роман Леденев. — Отмечу, что на расстоянии до 100 метров его интенсивность огня и убойная мощность не оставляет шансов противнику. Из собственных наблюдений в зонах боевых действий скажу, что при использовании полногабаритного оружия члены экипажей боевых машин зачастую сначала грузят оружие и только потом занимают места сами. При десантировании, если автомат находится в походном положении, его приклад ограничивает и сковывает движения — в этом случае складной приклад АМ-17 меняет ситуацию.

«Каракурт» не оставит шанса противнику

Пример спецоперации показал, что будущее войн — за беспилотными летательными аппаратами. Обстановка на фронте сильно поменялась. Теперь первыми заходят не разведчики или штурмовые отряды, а летят разведывательные дроны, которые четко определяют местоположение вражеских позиций, техники и количество личного состава. Для подобных операций концерн «Калашников» разработал миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт».

Новый беспилотник оснащен инновационными решениями, предназначенными для кардинального повышения осведомленности штурмовых подразделений ВС РФ об обстановке на поле боя. Ключевой особенностью аппарата является возможность запуска из компактного транспортно-пускового контейнера, что обеспечивается оригинальной конструкцией со складными направляющими и винтами. Директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина», участник СВО гвардии капитан ВДВ Иван Бондюков отмечает, что «Каракурт» — аналог «Мавика», который активно используется в зоне проведения спецоперации для отслеживания техники противника.

— Сейчас на фронте широко используются «Мавики», детекторы которых позволяют вести разведку с тепловизором либо осуществлять сбросы. В качестве камикадзе для уничтожения техники и блиндажей противника используются FPV-дроны — их типов очень много. Есть штатные военные, есть «самосборные», например «Химера 7», — рассказывает «ВМ» Иван Бондюков. — Дрон «Каракурт» будет удобен не только на равнинах, но и в горнолесистой местности, даже в жилой застройке. Малый размер дрона позволяет легче обнаружить противника.

Дрон «Каракурт» обладает дальностью полета до двух километров и способен подниматься на высоту 150 метров. Его максимальная скорость составляет 25 километров в час, а продолжительность нахождения в воздухе — до 20 минут. Специализированное ПО позволяет осуществлять захват и автослежение за целью по команде с операторского пульта. БПЛА адаптирован для работы в городских условиях, а в случае потери связи он автоматически возвращается в точку старта. Комплекс включает в себя не менее двух аппаратов «Каракурт», укомплектованных разными типами камер — дневной и ночной (тепловизионной), что обеспечивает работу в любое время суток.

— Беспилотные летательные аппараты — один из основных видов вооружения, который позволяет нашим войскам выполнять не только разведку, но и штурмовые действия, останавливать продвижение техники противника, — отмечает Иван Бондюков. — Малый размер дрона вполне эффективен, но важно помнить, что для каждого типа дронов свои задачи. Так и определяется размер.

Обрели вторую жизнь

Уже два года на фронт поступают новые партии БМП-3, которые получили усиленную броню в нескольких местах. Корпус от кумулятивных снарядов защищают решетки и навесные экраны, а от угроз с неба — специальные комплекты на башне. Но главная хитрость — это маскировочная накидка, которая поглощает радиосигналы и тепло, делая машину менее заметной для противника. Плюс ко всему на всех машинах установлены системы РЭБ, чтобы глушить вражеские дроны и средства наведения.

По словам военного эксперта, президента благотворительного фонда «Спасибо маме за жизнь» Николая Руге, у западных стран до сих пор не существует аналога нашему советскому модернизированному БМП-3.

— Главная проблема в том, что иностранная техника совершенно не приспособлена к нашим суровым погодным условиям, — отмечает Руге. — В реалиях современной войны наши инженеры быстро адаптируются к меняющейся обстановке. Я знаю от бойцов, что БМП-3, которая сейчас поступает на передовую, отлично противостоит иностранной технике. Эта машина способна действовать в самых сложных условиях и отражать любые угрозы со стороны ВСУ.

Однако инженеры Ростеха продолжают регулярно консультироваться с участниками спецоперации и узнавать, что необходимо модернизировать в технике. Так, например, в мае 2024 года БМП-3 получила обновленную защиту, которая способна уберечь от атак в борт под любым углом, а также комплекты прикрытия верхней полусферы, предохраняющие, например, от сбрасываемых с коптеров кумулятивных боеприпасов (зарядов, создающих направленный взрыв благодаря геометрии корпуса. — «ВМ»).

Испытания принесли ощутимые плоды

ППК-20 (пистолет-пулемет Калашникова) был представлен концерном «Калашников» в 2020 году. С тех пор оружие неоднократно дорабатывалось, модернизировалось и проходило интенсивные испытания в войсках. Звуки его малошумной стрельбы раздавались на многих полигонах России. Эта модель пришла на смену таким образцам вооружений, как ПП-19–01 «Витязь-СН» и другим ПП.

ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета «Витязь-СН». Он ведет огонь в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного устройства малошумной и беспламенной стрельбы (глушителя). Оружие оснащено телескопическим складным прикладом из ударопрочного полимера, который складывается на правую сторону ствольной коробки.

Пистолет-пулемет прошел цикл испытаний на возможность его размещения в носимом аварийном запасе (НАЗ) летчиков. В мае 2024 года «Калашников» сообщил об успешном завершении ресурсных испытаний, в ходе которых образец выдержал 3000 выстрелов. Кроме того, проверка в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова подтвердила его компактность и возможность размещения в катапультном кресле.

— ППК-20 — дальнейшее развитие «Витязь-СН». Основное различие между этими двумя моделями — в габаритах. ППК-20 стал значительно короче, хотя длина ствола уменьшилась незначительно, 233 миллиметра против 237 у «Витязя-СН», — рассказывает специалист по стрелковому вооружению, автор блога LAZAREV TACTICAL Константин Лазарев. — Также у новой модели уменьшился размер штатного приклада. Это решение было унаследовано от бесшумного малогабаритного автомата АМБ-17.

Помимо этого, ППК-20 получил новую ствольную коробку, выполненную на базе АК-12. В ней установлена специальная пружина, которая отжимает крышку ствольной коробки в единообразное положение и фиксирует ее в заднем положении.

Константин Лазарев отмечает, что новый предохранитель флажкового типа, который можно снять одним движением пальца, позволяет вести огонь из ППК-20 одной рукой.

— Изменилась прицельная линия: механические приспособления теперь расположены на разных концах пистолета-пулетема — целик на торце крышки ствольной коробки, а мушка практически у дульного среза, — поясняет эксперт. — ППК-20 имеет пластиковое цевье, что делает оружие крайне легким и предоставляет планки Пикатинни для размещения дополнительного оборудования.

Пистолет-пулемет отличается компактностью и позволяет вести эффективный огонь по противнику на дистанции до 200 метров. По словам Константина Лазарева, это оружие отлично подходит для контртеррористических операций.

— Он для работы в помещениях, групп освобождения заложников, антитеррора или спецподразделений, занимающихся задержанием преступников, — отмечает Лазарев.

Эксперт считает, что благодаря своей компактности ППК-20 практически не имеет прямых конкурентов среди аналогов.

— В зависимости от конкретных задач ППК-20 можно вести огонь как одной рукой, так и двумя, удерживая его, как карабин. Помимо этого, у него рукоятка управления огнем и магазин — отдельные узлы. Не как у MAG-10, УЗИ, ПП-2000 или СР-2 — у них рукоятка управления огнем и магазин — это один узел, то есть магазин вставляется непосредственно в рукоятку управления огнем.

В 2025 году объемы производства ППК-20 выросли кратно. Кроме того, специалисты «Калашникова» провели работу по повышению качества пистолета-пулемета. В частности, инженеры улучшили отдельные тактико-технические и эргономические характеристики, а также повысили технологичность изделия.

Кстати

В 2024 году президент РФ Владимир Путин отметил, что оборонные предприятия выполнили гособоронзаказ в полном объеме, а по некоторым видам вооружений даже с опережением графика. Войска получили свыше четырех тысяч единиц бронетанковой техники, 180 боевых самолетов и вертолетов, а также более 1,5 миллиона беспилотников различных типов. Ежедневно на передовую направлялось около четырех тысяч FPV-дронов. В 2025 году на оборонных предприятиях России продолжается реализация программы расширения и модернизации производственных мощностей, в которой участвуют более 400 заводов по всей стране. Параллельно ведется активная работа по цифровизации производственных процессов и подготовке высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса.

Мнение

Всегда готовы к любой ситуации

Василий Фатигаров, капитан первого ранга, политолог, военный эксперт:

— Когда начинаются масштабные боевые действия, научно-инженерная мысль раскрывается особенно широко. Великая Отечественная война началась с того, что наши танки и техника горели, как спичечные коробки. Легендарный Т-34, хотя поступил в серию в 1940 году, на фронт попал не сразу. Его массовые поставки начались лишь после развертывания производства на машиностроительных заводах Урала и Сибири. За три года войны эта машина пережила две серьезные модернизации: сначала появилась модель Т-34–76, а затем и Т-34–85, который по своей мощи был близок к самоходному орудию.

Если Великую Отечественную наша армия начинала с трехлинейками вроде «мосинки», то завершала ее уже с автоматическим оружием — пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева, а также различными снайперскими системами.

Сейчас наше оружие развивается невиданными темпами. Мы уже производим образцы, о которых инженеры в 2022 году могли только мечтать. Новая техника порождает и другую тактику, поскольку современные виды вооружения требуют иных сценариев ведения боевых действий. Некоторые перспективные разработки остаются малоизвестными широкой публике, как, например, танк Т-14 «Армата». Он существует, успешно прошел испытания, однако текущая обстановка требует массового выпуска более простых, доступных, но при этом качественных моделей. Именно поэтому основную работу на фронте выполняют Т-90М «Прорыв» и модернизированные танки Т-72.

