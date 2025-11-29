На Украине в ближайшее время могут ликвидировать штурмовые войска. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах ТАСС.

© Global look

По данным собеседника агентства, этот вид войск в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал низкую эффективность и запомнился только ложными заявлениями командующего Валентина Манько, скандалами и критикой их деятельности.

«Подразделения штурмовых войск ВСУ в настоящий момент сосредоточены возле Покровска и Гуляйполя, где беспощадно стачиваются в "мясных штурмах"», — заявил источник.

По его мнению, Киев уже признал провал проекта по созданию штурмовых войск и хочет поскорее избавиться от него.

Ранее командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько оказался в центре скандала, опубликовав в TikTok фото секретных фронтовых карт. После критики в свой адрес он заявил, что карты не являются засекреченными и потребовал извинений.