Названы новые данные о количестве погибших со стороны ВСУ

На Украине опубликованы 699 тысяч некрологов погибших военнослужащих. Такие данные назвал военкор

Руслан Татаринов в эфире радио «Комсомольская правда».

Татаринов рассказал, что новые данные о количестве потерь со стороны ВСУ он получает с помощью специальной программы, которая собирает некрологи, опубликованные на украинских сайтах и в социальных сетях. По его словам, по состоянию на 27 ноября число вышедших некрологов достигло 699 тысяч.

Блогер уточнил, что больше всего некрологов — более 80 тысяч — опубликовано во Львовской области, следом идет Полтавская область.

Кроме того, Татаринов добавил, что около 30 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести. Если верить сайту Красного Креста, точное число составляет 28 881 человек.

«Но, извините, сколько Россия передала Украине трупов за последний период? 10 тысяч, наверное, уже — треть от числа пропавших без вести», — заявил военблогер.

Ранее член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко признал катастрофические потери со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия потеряла 500 тысяч военнослужащих, столько же были ранены.