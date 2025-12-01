ВС России освободили за осень 87 населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за осень освободили в зоне спецоперации 87 населённых пунктов.

Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС на основе сводок Минобороны России.

Так, в Днепропетровской области под контроль были взяты 24 населённых пункта, в Запорожской — 20, в Харьковской — 11, в Сумской — один. В ДНР был освобождён 31 населённый пункт.

Ранее российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей.

Также глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве ВС России к населённому пункту Диброва.