ВС России освободили за осень 87 населенных пунктов в зоне СВО

ВС России освободили за осень 87 населённых пунктов в зоне СВО
Российские военные за осень освободили в зоне спецоперации 87 населённых пунктов.
Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС на основе сводок Минобороны России.
Так, в Днепропетровской области под контроль были взяты 24 населённых пункта, в Запорожской — 20, в Харьковской — 11, в Сумской — один. В ДНР был освобождён 31 населённый пункт.
Ранее российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей.
Также глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве ВС России к населённому пункту Диброва.