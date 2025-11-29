Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», - сказал он.

Откуда конкретно должны уйти ВСУ? Свое мнение об этом высказал «МК» политолог Юрий Бондаренко.

- Юрий Константинович, как думаете, какие это могут быть территории? Очевидно, Донбасс?

- Совершенно очевидно, что украинские власти на предложенные компромиссы не пойдут. Амбиции перевесят. Они не согласятся ни с какими планами Трампа – ни из 28 пунктов, ни из 19-ти. Поэтому, у нас развязаны руки. Украинцам можно предлагать все что угодно, заведомо зная, что Украина попросту недоговороспособна. Все равно ни на что не согласятся, даже на Крым и Донбасс.

Но вывести свои войска киевскому режиму все равно придется со всех исторических российских территорий. На мой взгляд, даже из Червоной Руси (часть Руси, расположенная на западе нынешней Украины) и Закарпатье – до границы с Венгрией.

- А если ВСУ не уйдут?

- Дойдет до того, что фронт рухнет, и области бывшей Украины начнут проводить референдумы о присоединении к России. А киевский режим обоснуется в канадской провинции Онтарио. Сто лет назад выходцы с Западной Украины начали осваивать эти земли. С тех пор там живет более двух миллионов этнических украинцев. Думаю, что они примут к себе своих побратимов.

- Почему киевский режим не может согласиться на то, чтобы вывести ВСУ из Донбасса?

- Потому что тогда его просто снесут местные нацисты. Киев даже может подписать все что угодно, но на другой день все равно будет действовать по-другому. Прикажут, например, ВСУ отступать с каких-то территорий. Кто-то отступит, а кто-то откажется, скажет – «Мы не за это воевали». И все. Не уйдут, например, нацистские батальоны. И что дальше?

Логика событий диктует представителям киевского режима их действия. Они в принципе не могут уступить. И они не уступят.

- То есть по доброй воле не оставят ни метра из занимаемых ими территорий?

- По доброй воле – нет. Если они начнут выводить войска, то уже не остановятся, пока все не разбегутся.

- А как в этой ситуации действовать нам?

- Россия должна спокойно наступать вперед, и, желательно, беречь жизни наших солдат, наступать пусть медленно, но зато верно.