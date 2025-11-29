"Кинжалы" ударили по авиабазе ВСУ в Староконстантинове
Одной из целей ночного удара армии России по стратегическим и военным объектам Украины стал авиабаза ВСУ в Староконстантинове.
На аэродром прилетели две гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Украинская ПВО такую угрозу отразить не способна, ракеты достигли заданных им целей.
"Взрыв описывают как подземный, шатнуло дома на противоположном конце города", - пишет координатор подполья Сергей Лебедев.
Большая авиабаза в Хмельницкой области отвечает обеим категориям целей: она и военная, и стратегическая. Построенный Советским Союзом аэродром является одной из трех основных площадок ВВС Украины, используется как для приема транспортных бортов с военными грузами, так и для обслуживания боевых самолетов ВСУ: миГ-29, Су-24, F-16 и Mirage 2000.
Авиабаза снабжена железобетонными укрытиями для самолетов, способными выдержать попадание 500-килограммовой бомбы, а надолго вывести ее из строя можно лишь с помощью ядерного оружия.
Под аэродромом находится защищенный командные пункт, хранилища боеприпасов и узел связи.