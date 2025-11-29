Документ, предусматривающий закупку Украиной у Франции 100 истребителей Rafale, является декларацией о намерениях, а не договором купли-продажи, утверждает РИА "Новости".

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что поставка вооружений Киеву со стороны других государств может затянуть конфликт, но не помешает РФ добиться целей СВО.

Комментируя предполагаемую поставку Киеву Rafale, фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что соглашение имеет "виртуальный характер", поскольку у Украины нет достаточного количества денег, а у Франции достаточного количества техники.