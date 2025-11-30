Российские истребители напугали немецких солдат в Польше

Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат. Варшава перевела в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в Германии, сообщает издание Bild.

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Немецкие солдаты развернуты», — говорится в материале.

Активность была зафиксирвана неподалеку от аэропорта Жешува, через который проходят существенные объемы всей военной помощи Украине.

Польша намерена потратить десятки миллиардов евро на программу милитаризации

Тревогу, по данным немецкого издания, вызвало приближение четырех истребителей к западной границе России, при этом они не покинули воздушного пространства своей страны. И все же Вооруженные силы Польши и подразделения немецкого бундесвера, дислоцированные в республике, отреагировали на инцидент.

«В пятницу в российском воздушном пространстве наблюдалась активность, и силы ПВО, развернутые в Польше, отреагировали. В их числе были две системы Patriot», — отметил представитель польских ВВС.

Ранее стало известно, что над резиденцией президента США Дональда Трампа во Флориде пришлось поднимать истребитель. Все дело в том, что в ограниченное для полетов воздушное пространство вошел гражданский самолет.