"Искандеры" уничтожили подстанцию в Киевской области

Утром 29 ноября серия из шести баллистических ракет "Искандер" прилетела в высоковольтную подстанцию "Западная" напряжением 220 кВ в Киевской области.

© Российская Газета

"Судя по мощности удара, восстанавливать там уже нечего", - пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетическим объектам столицы Украины и ее окрестностей.

В Киеве произошла серия взрывов, в ряде районов возникли пожары, власти сообщили о проблемах с энергоснабжением правобережной части города.

Также ночью был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по авиабазе ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Местные жители сообщают о подземных взрывах и колебаниях почвы.