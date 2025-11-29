Раскрыто отношение иностранных инструкторов к солдатам ВСУ

Lenta.ru

Инструкторы из Великобритании, обучавшие украинских военнослужащих, называли их сбродом.

Раскрыто отношение иностранных инструкторов к солдатам ВСУ
© РИА Новости

Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Верховец на видеозаписи, распространенной Министерством обороны России. Его слова приводит ТАСС.

«Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо к нам относятся. Не умирайте зря», — обратился он к украинским военным.

Отмечается, что Верховец был взят в плен российскими бойцами группировки войск «Центр» в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили отель на побережье Черного моря под Одессой, в котором находились британские военные. В результате ударов было устранено около 70 бойцов, из которых около половины — иностранные инструкторы.

промо изображение