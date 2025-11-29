Аналитики The National Interest (NI) утверждают, что российский истребитель Су-57 обладает потенциалом, способным коренным образом изменить баланс сил в воздухе. Эксперты признают, что ранее недооценивали возможности «Преступника», который представляет собой серьезную проблему для американских и европейских военных.

«Российский истребитель Су-57 «Преступник» мощнее, чем хочет признать Америка», – пишет автор публикации Брэндон Дж. Вайхерт, передает «АБН24».

В Вашингтоне долго пытались мерить российскую разработку по американским лекалам, искажая ее истинное предназначение, объяснил Вайхерт. В отличие от США, стремящихся к технологическому превосходству в виде F-35, российские инженеры создали не «клон», а принципиально иную боевую единицу, ориентированную на реалии масштабного конфликта.

Ключ к эффективности Су-57, как полагает эксперт, кроется в философии «достаточно хорошо». Самолет сознательно наделен не максимальной, но достаточной малозаметностью, которая компенсируется невероятной маневренностью, мощнейшим ракетным арсеналом и продвинутыми системами радиоэлектронной борьбы. Эта комбинация превращает его в «воздушного хищника», идеально приспособленного к хаосу реального боя.

Главной угрозой для НАТО Вайхерт называет не столько сам истребитель, сколько его ракетное вооружение. Оснащенный гиперзвуковыми ракетами типа Р-73, Су-57 действует как «высокоточный ракетный грузовик». Его стратегическая задача – не ввязываться в схватки с истребителями, а сокрушать ключевые узлы вражеской инфраструктуры: самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), танкеры-заправщики и другие системы обеспечения.

Уничтожив всего несколько таких целей, один Су-57 способен обрушить всю сложную архитектуру воздушных операций альянса, оставив передовые F-35 без топлива, разведданных и управления. Именно в этом, по мнению эксперта, и заключается «российская хитрость» – грубая сила, примененная точечно и расчетливо.

«Воздушные войны между великими державами, такими как Россия и Америка, не ведутся в стерильных условиях. Они жестоки: наложение помех, рои ракет, огонь на дальних дистанциях, ухудшенная связь, охота за самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, засады на топливозаправщики и борьба за инфраструктуру. В этом мире Су-57 гораздо опаснее, чем считают в Вашингтоне», – заключил Вайхерт.

В жестоких условиях гипотетического конфликта между великими державами российский истребитель окажется куда более опасным противником, чем это представляется американским военным стратегам в их «стерильных» сценариях.

Напомним, что международный авиасалон в Дубае вновь стал площадкой, где ведущие государства демонстрируют новейшие разработки, однако одним из главных сюжетов выставки стало участие России. Китайское издание Sohu сообщило, что выступление российской делегации вызвало заметную реакцию у представителей США и стран НАТО.