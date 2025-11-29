ВСУ за сутки потеряли почти 500 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 485 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

По его информации, уничтожено свыше 485 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, автомобиль и два орудия полевой артиллерии украинской армии. Как отметил Савчук, подразделения группировки улучшили обстановку по переднему краю.

Кроме того, было «нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии и трех штурмовых полков в районах Родинского, Белицкого, Новоподгородного, Межевой и Нового Донбасса», уточнил руководитель пресс-центра.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 136 беспилотников ВСУ за ночь. Из них больше всего украинских дронов уничтожены в небе над Ростовской областью.