Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ и работе ПВО в Севастополе

В Севастополе в результате атаки с Украины силы ПВО задействованы для отражения угрозы, гражданские объекты города на данный момент не повреждены,сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, все экстренные службы города приведены в состояние полной боевой готовности.

Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или в других безопасных местах до получения официальных сообщений.

По последним данным, гражданские объекты города на данный момент не пострадали.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.