Мэр Таганрога заявила о массированной атаке на город

Таганрог подвергся массированной атаке. Об этом заявила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано 8 возгораний. Пострадавших нет», — написала глава города.

Камбулова добавила, что по трем адресам были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По ее словам, в настоящее время территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, отметила мэр.

Глава города подчеркнула, что отбоя воздушной тревоги не было. В связи с этим мэр призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

О взрывах в городе заявили очевидцы несколькими часами ранее. По их словам, в домах звенели окна, а у автомобилей срабатывали сигнализации. Местные жители утверждали, что видели яркие вспышки и слышали звук двигателя в небе.

