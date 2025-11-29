Ермак заявил, что отправится на фронт

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил The New York Post, что собирается поехать на фронт.

«Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям», — сказал он.

При этом когда и как он намерен отправиться на передовую, бывший глава офиса Зеленского не уточнил.

Зеленскому напомнили, что он обещал уйти вместе с Ермаком

28 ноября Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.

НАБУ в этот день объявило о проведении в рамках расследования обысков у Ермака. Как писал Bloomberg, возможный политический крах Ермака скажется не только на судьбе главы киевского режима, но и на ходе украинского конфликта.

