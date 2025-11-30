Французский военный ушел со сцены во время выступления Макрона

Военнослужащий французской армии демонстративно ушел со сцены во время речи президента Франции Эммануэля Макрона. Выступление президента касалось планов введения добровольной военной службы. «Добровольцы», по мысли Макрона, должны стать дополнением к существующей профессиональной армии, чтобы увеличить «способность нации к сопротивлению». Чтобы подготовить Францию к «грядущим вызовам и угрозам».

На кадрах выступления французского президента можно увидеть обеспокоенное выражение лица у одного из военнослужащих, стоящих позади Макрона. Военный глубоко дышал и периодически смотрел по сторонам. Затем он вовсе покинул сцену. Видео стремительно распространилось в интернете, вызвав многочисленные насмешки среди пользователей. Среди прочего приобрела популярность теория, что молодого человека испугали заявления о «войне с Россией».

27 ноября Макрон объявил о введении со следующего лета добровольной военной службы для молодежи. Макрон отметил, что страна не может вернуться к временам воинской повинности, но ей «нужна мобилизация». При этом он добавил, что «в случае серьезного кризиса» парламент может дать разрешение на «использование дополнительных ресурсов, помимо добровольцев».

Во Франции объяснили, зачем Макрону встреча с Зеленским

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре со «Звездой» объяснил, что идея Макрона заключается в том, чтобы «сплотить нацию» и вооруженные силы, вдохновить военных и граждан Франции идеей, что они «могут защищаться» против «агрессивной России», которая на них не собирается нападать. И эта мнимая угроза, считает Федоров, в «мозгах французского обывателя» застряла очень прочно.